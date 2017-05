Panasonic ulaže novac u električne automobile i kladi se na njihov uspjeh

Foto: EPA

Panasonic kao i druge tehnološke kompanije ulaže mnogo truda i novca u automobilsku tehnologiju.

Svakodnevno se stvaraju nove alijanse među kompanijama pokušavajući dobiti dio zarade. Google se udružio s Fiatom i zajedno rade na novoj generaciji displej sistema za Volvo, Otonomo se udružio s Daimlerom, a BMW sa Intelom.



Panasonic je jedna od mnogih igrala koji sarađuje s automobilskom industrijom s fokusom na vozila budućnosti.



"Naši poslovi su evoluirali tokom prošlog perioda, posebno u nedavnoj prošlosti kada smo se s čistom potrošačkog poslovanja prebacili na BCB poslovanje. Postoji nekoliko razloga za to. Komercijalizacija potrošačkih proizvoda i nepovoljnost u troškovima nekih modela doveli su nas do toga da bolje cijenimo vrijednosti tehnologija u vozilu", rekao je Tom Gebhardt, direktor Panasonica za Sjevernu Ameriku.



Promjene u ovoj kompaniji nastale su 2012. godine kada je tadašnji direktor Kazhuro Tsuga počeo transformaciju kompanije, te je Panasonic s proizvodnje i prodaje TV plazmi prešao na sisteme zabave u avionima i električne automobile.

Gebhardt je napomenuo kako je Panasonic prisutan u automobilskoj industriji od 2008. godine kada su predstavili multimedijalne displeje sa elektronskom pozadinom. Sada usmjeravaju resurse prema digitaliziranju kokpita, te sistemu zabave za automobile, a cilj je uključiti se u proizvodnju samoupravljajućih automobila.



"Ako je prema scenariju predviđeno da automobil sam upravlja sobom, onda je to slično kao da sjedite u avionu jer više ne učestvujete u vožnji aktivno. To vidimo kao evoluciju prostora koji je interesantna i tu imamo bezgranične mogućnosti", istakao je.



Panasonic se nedavno udružio a Fiat Chryslerom na poluautonomnom konceptu automobila Portal koji je predstavljen u januaru. Koncept uključuje OLED zaslon na dodir sa glasovnim i facijalnim prepoznavanjem. Panasonic vidi svoju ulogu u stvaranju potpuno autonomnog automobila kao i razvijanju mobilnih ureda ili televizija namijenjenih za ove automobile.



Panasonic planira uložiti i 1,6 milijardi dolara u Teslinu fabriku za proizvodnju električnih automobila. Ipak, morat će raditi mnogo na promociji jer su nedavna istraživanja pokazala kako više od 50 posto vlasnika automobila nikada nisu koristili displeje u njima jer više vole koristiti pametne telefone.



Svjesni su i da sada i nije pravo vrijeme za prodaju električnih automobila jer su niske cijene goriva, a imat će problem ukoliko Donald Trump odluči povući obećanje o smanjenju norme emisije goriva. Iz kompanije to smatraju kratkoročnim problemom.



"Kina je najveće automobilsko tržište na svijetu i imaju veliki utjecaj na to šta će se dogoditi. Ako oni prihvate ove automobile to će promijeniti balans gdje se oni nalaze i u kom pravcu će ići", rekao je Gebhardt.