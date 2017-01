Najnovija Pokemon igrica za mobilne telefone puštena je ove sedmice bez mnogo pompe. Pokemon Duel omogućava igračima da se bore protiv timova u kojima se nalazi po šest Pokemona.

Iako se očekuje da će se najnovija aplikacija svidjeti ljubiteljima franšize, pretpostavlja se da neće imati isti učinak kao Pokemon Go. Upravo je Pokemon Go pokazao kako vam mobilna igrica može omogućiti interakciju sa stvarnim svijetom zahvaljujući tehnologiji.



Microsoftova studija je pokazala da su igrači Pokemon Go igrice napravili 26 posto koraka više nego inače. Napredna tehnologija koja je korištena za Pokemon Go se neprimjetno integrirala u živote korisnika.



S druge strane, Pokemon Duel je uobičajene smartphone igrica koja je besplatna za iOS i Android.