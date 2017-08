Nova igrica "Walking Dead: Our World" će omogućiti korisnicima da potpuno urone u akciju hit serije. Igrica je slična popularnoj "Pokemon Go", ali je mnogo jezivija.

Na prvom puštenom videu vide se igrači kako se bore protiv zombija u prodavnici i bolnici koristeći razno oružje od pištolja i granata do mačeva.



Postoje i virtuelne verzije nekih od najpopularnijih likova iz serije: Rick, Daryl i Michonne.



Igricu je razvio finski studio Next Games, isti tim koji je razvio "The Walking Dead: No Man’s Land" koja je preuzeta 16 miliona puta.



"Ljubitelji vole kako ih serija ohrabruje da se pitaju: 'Šta bih ja učinio u svijetu zombija?' U igri im omogućavamo da to ispitaju", rekao je izvršni direktor Next Gamesa Teemu Huuhtanen.



Datum puštanja igrice nije objavljen, ali će biti dostupna i na iOS i na Android uređajima.