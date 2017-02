Nintendo prekinuo proizvodnju konzole Wii U, fokusira se na Switch

Japanska kompanija Nintendo je potvrdila da je prekinula proizvodnju konzole Wii U.

Razlog prekida proizvodnje konzole Wii U je to što se kompanija namjerava fokusirati na proizvodnju nove kućne konzole, a to je Nintendo Switch. Ova konzola se nestrpljivo očekuje na tržištu, a prodaja će početi u martu.



"Proizvodnja Wii U konzole je definitivno okončana", potvrdio je glasnogovornik Nintenda.



Iako konzola Wii U nije bila uspješna kao prethodna pod nazivom Wii, ipak je ponudila nekoliko sjajnih igara kao što su Super Mario Maker, Super Mario 3D World, Bayonetta 2, Mario Kart 8 i Splatoon.



Oni koji neće odmah kupiti konzolu Switch, ipak će moći uživati u igri "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", koja će se pojaviti i na konzoli Wii U.



Konzola Wii U je prodana u 13,56 miliona primjeraka do 31. decembra 2016. godine.



Prodaja konzole Switch će koštati 299,99 dolara kada se pojavi u prodavnicama u martu. Treba naglasiti da neće podržavati igre za Wii i Wii U konzole, a u početku neće imati ni Netflix.