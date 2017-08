Narko karteli koriste dronove za krijumčarenje droge preko granica

Meksički narko karteli su se počeli služiti novim načinom krijumčarenja droge, a to su dronovi.

Policija je uhapsila 25-godišnjeg američkog državljanina Jorgea Edwina Riveru 1,83 kilometra od granice nakon što je primijetila njegov dron u letu tokom vikenda. Policajci su zaplijenili dron, ali i šest kilograma droge ulične vrijednosti od 46.000 dolara.



Rivera je koristio profesionalni dron za prevoz droge između Meksika i San Diega, a to je DJI Matrice 600. Prema specifikacijama kompanije DJI, ovaj dron može ponijeti teret težak do 15,1 kg.



Vlasti tvrde da dronovi dosad nisu bili popularna metoda krijumčarenja droge, uglavnom zbog male nosivosti, no, razvoj tehnologije i proizvodnja sve većih dronova bi to mogla promijeniti.



DJI Matrice 600 košta 5.000 dolara, a koriste ih i profesionalni snimatelji koji na njih montiraju veće kamere.



Nedavno je manji dron korišten za krijumčarenje marihuane, mobitela i žileta u zatvorsko dvorište u Michiganu. To je treći takav droni koji je policija otkrila u posljednjih godinu dana. Dva su se vratila vlasnicima te nisu mogla biti praćena.