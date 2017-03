Samsung Galaxy S8 i S8 Plus vjerovatno je najgore čuvana tajna u svijetu tehnologije, a kao još jednu potvrdu imamo kratki video uređaja u crnoj boji.

Samsung Galaxy S8 i S8 Plus vjerovatno je najgore čuvana tajna u svijetu tehnologije, a kao još jednu potvrdu imamo kratki video uređaja u crnoj boji.

Već danima se na internetu pojavljuju fotografije pa čak i video zapisi nove perjanice južnokorejskog giganta Samsunga. Krajem sedmice procurio je snimak dužine oko šest sekundi u kojem nepoznata osoba rukuje modelom uređaja koji podsjeća na već viđeni Galaxy S8.Ono što je zanimljivo jeste da je uređaj evidento namijenjen uskom krugu ljudi jer na njegovoj poleđini stoji naljepnica sa porukom "tajno" uz objašnjenje da je prodaja, snimanje i proslijeđivanje informacija o smartphoneu strogo zabranjeno.Perjanica će biti premijerno (?) prikazana 29. marta u New Yorku, a kao što je i od ranije poznato, pojavit će se u dvije varijante - manjoj S8 i većoj S8 Plus. Na policama širom svijeta novi modeli naći će se vjerovatno krajem aprila.Specifikacije dva uređaja će biti identične, s tim da će veći S8 Plus imati 6,1-inčni displej, dok će klasični S8 imati 5,6-inčni displej.