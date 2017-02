Mozilla odustaje od operativnog sistema Firefox OS

Kompanija Mozilla je 2013. godine plasirala svoj operativni sistem Firefox OS koji je trebao nastaviti tamo gdje je stao webOS, no, od njega se odustaje.

Za razliku od Applea i Googlea koji su se fokusirali na performanse svojim softverskim i hardverskim poboljšanjima, smartphonei s operativnim sistemom Firefox OS su bili namijenjeni primarno tržištima u razvoju kao što su Indija i Indonezija, gdje se uređaji prodaju po niskim cijenama, čak i po 25 dolara.



No, velikog uspjeha nije bilo, jer se ispostavilo da nije lako proizvoditi jeftine uređaje pa je Firefox OS fokusiran na IoT (internet inteligentne) uređaje. No, i ta ideja je sada prošlost.



Dio kompanije se ponovo fokusirao na Firefox web browser, dok je 50 zaposlenika koji su radili na razvoju FIrefox OS-a i projektima nevezanim za browser ostalo bez posla.



To znači da će uređaji poput Panasonicovih TV uređaja koji koriste Firefox OS ostati bez podrške. Također, kompanijini IoT projekti, koji nikada nisu postali proizvodi, su otkazani.