Microsoft hakiran 2013. godine, podaci nakon toga korišteni za napade na korisnike

Foto: EPA-EFE

Prije četiri godine su hakeri upali u Microsoftove tajne servere za praćenje softverskih bugova i ukrali podatke o ranjivosti njihovih softverskih proizvoda. Ti podaci su kasnije iskorišteni za napade na korisnike, developere i kompanije, piše Reuters.

Prije četiri godine su hakeri upali u Microsoftove tajne servere za praćenje softverskih bugova i ukrali podatke o ranjivosti njihovih softverskih proizvoda. Ti podaci su kasnije iskorišteni za napade na korisnike, developere i kompanije, piše Reuters.

Microsoft nikada nije službeno priznao napad koji se dogodio tokom 2013. godine. Do tih saznanja naknadno su došli novinari Reutersa, dok su radili intervjue s bivšim zaposlenicima Microsofta.



Prema njihvom pisanju, Microsoft je odluku o tome da će sve prešutjeti donio nakon interne revizije u kojoj su zaključili da su ranjivosti korištene u kasnijim hakerskim napadima.



Microsoftova istraga oslanjala se na automatizirani sistem prijave grešaka, poput onih za rušenje sistema. Napadi koji su se dogodili nakon hakiranja tajnih servera rijetko su izazivali rušenje sistema pa ih Microsoft nije mogao odmah primijetiti.



Prvi hakerski napad otkriven je relativno brzo, odmah 2013. godine, no još uvijek nije ustanovljeno ko je odgovoran. U istom periodu, hakeri su napadali i druge kompanije poput Facebooka, Applea i Twittera.



Facebook je tada bio prva kompanija koja je priznala da su hakirani. Sedmicu kasnije, Microsoft je priznao da su neki njegovi zaposlenici također bili napadnuti, no nisu priznali da su im hakeri probili u tajni server.



Priznali su samo da je napadnut manji dio računara, uglavnom unutar njihove Mac divizije. Tada nisu imali nikakve indikacije niti dokaze da su napadnuti i njihovi korisnici pa su obećali da će nastaviti istragu i objaviti šta su ustanovili.