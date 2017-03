Većina ljubitelja iPhonea prilikom kupovine ovog pametnog telefona daje još 15-ak dolara na tanki komad plastike ili futrolu koja će ga zaštititi. Ali, ukoliko želite deblju zaštitu, Louis Vuitton kreirao je zlatnu i futrolu od krokodilske kože koja košta 5.500 dolara.

Većina ljubitelja iPhonea prilikom kupovine ovog pametnog telefona daje još 15-ak dolara na tanki komad plastike ili futrolu koja će ga zaštititi. Ali, ukoliko želite deblju zaštitu, Louis Vuitton kreirao je zlatnu i futrolu od krokodilske kože koja košta 5.500 dolara.

Futrola za iPhone 7 Plus od krokodilske kože (Foto: Louis Vuitton)

Modna kuća predstavila je ove sedmice nekoliko futrola za iPhone, a sve su nazvane Eye-Trunk. Zlatne zaštite su rađene u veličini za modele iPhone 7 i 7 Plus. Cijene se kreću od 1.180 dolara za iPhone 7 futrolu sa platnenom poleđinom i tradicionalnim motivima Louisa Vuittona, do 5.500 dolara za iPhone 7 Plus futrolu od krokodilske kože."Kupovinom ove futrole imate garanciju da ćete imati najmoderniji iPhone u sobi", kažu iz Louis Vuittona.Međutim, najveći problem je što su ove futrole nevjerovatno skupe. Za cijenu jedne možete kupiti čak sedam iPhonea 7s. Tako da, ako uspijete nabaviti jednu, budite oprezni da vam ne ispadne mobitel jer biste mogli ogrebati futrolu.Oni koji nemaju tako dubok džep, uvijek mogu kupiti neku od jeftinijih futrola Louis Vuittona.