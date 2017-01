Korisnici žele mogućnost editovanja tvitova, iz kompanije tvrde da je to komplikovano

Direktor Twittera Jack Dorsey provodi svojevrsno istraživanje među korisnicima ispitujući ih koje bi promjene i novosti na popularnoj društvenoj mreži voljeli vidjeti. Najviše njih je glasalo za mogućnost uređivanja tvitova.

Direktor Twittera Jack Dorsey provodi svojevrsno istraživanje među korisnicima ispitujući ih koje bi promjene i novosti na popularnoj društvenoj mreži voljeli vidjeti. Najviše njih je glasalo za mogućnost uređivanja tvitova.

Korisnici su imali razne žele od "eliminisanja nacista“ do ukidanja verifikacije, a najviše ih je tražilo mogućnost editovanja tvitova. Dorsey tvrdi da im želi pružiti tu mogućnost, ali dqa to nije tako jednostavno.



"Drago mi je što većina ima isti stav o tvitovima. Međutim, ovaj zadatak neće biti lako izvršiti", kazao je Dorsey.



Editovanje tvitova je naizgled jednostavan korak, ali zahtijeva mnogo opreza. Šta ako je neko nakon nekoliko mjeseci editovao tvit koji je neko od korisnika već podijelio? To bi izgledalo kao dijeljenje nečeg drugog. Ovo je jedan od očitih primjera zašto editovanje nije tako jednostavno.



Međutim, Dorsey i kompanije će razmotriti ovu mogućnost.