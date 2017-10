Kompanija Vector će lansirati tri male rakete u orbitu naredne godine

Kompanija Vector, koja se specijalizovala za male rakete, planira svoje prvo lansiranje obaviti sredinom 2018. godine.

Lansiranje će se obaviti u Virginiji, a guverner Terry McAuliffe je najavio da će Vector obaviti svoje prve tri komercijalne misije iz Mid-Atlantic Regional Spaceport luke. Ovo će biti prvi Vectorovi letovi, a rakete će u svemir ponijeti satelite za komercijalne korisnike te će pomoći kompaniji da procijenji njihove performanse.



Vector će lansirati tri Vector-R rakete, jedan od dva tipa koje kompanija nudi svojim mušterijama. Raketa visine četverospratnice može ponijeti satelite teške 66 kg u nižu orbitu Zemlje. Druga raketa nazvana Vector-H je veća te može ponijeti teret težak 159 kg u nižu orbitu, ali ona nije u istoj fazi razvoja kao i Vector-R.



Kompanija Vector želi koristiti rakete za redovno lansiranje malih satelita, odnosno, namjerava obaviti 100 misija godišnje. Cilj je da se proizvođačima malih satelita ponudi nova opcija slanja njihovog hardvera u svemir. Kompanije se još uvijek moraju "ugurati" u nečiju misiju te koristiti preostali prostor ogromne rakete vrijedne nekoliko miliona dolara, koja nosi veći teret u orbitu. Vector se odlučio lansirati manje sonde, a cijene se kreću od 1,5 do 3 miliona dolara.



Vector može lansirati rakete s bilo koje lokacije, jer je potrebna tek minimalna infrastruktura.



Kompanija je prototip rakete Vector-R lansirala iz Californije u maju, a potom i iz Georgije u augustu. Nijedna raketa nije dosegla orbitu, niti je to bio cilj. Kompanija je samo željela testirati hardver. Ipak, u planu je dodatni let u januaru, kada će biti testirane neke nove mogućnosti rakete, a mogući su i još neki testovi.