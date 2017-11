YouTuber JerryRigEverything poznat je po testovima izdržljivosti telefona, a ovog puta na redu je bio iPhone X koji je ocijenjen kao "nevjerovatno čvrst telefon". Iphone X se neće iskriviti, lako izgrebati ili zapaliti, ali jednom kada vam ispadne gotov je zauvijek.

Prednji dio Iphonea X podložan je grebanju kao i svaki mobitel, no dobra stvar je da ga ne možete ogrebati predmetima kao što su ključevi ili kovanice.



Zanimljivo je, ističe, to što Iphone koristi fotografiju plaže kao pozadinu isto kao i Google, ali da je i dalje u pitanju statična pozadina koju će Iphone unaprijediti sljedeće godine. Naravno, riječ je o šali nauštrb Applea. Neobično je bez home tipke, ali telefon se budi svakim dodirom ekrana pa zbog toga neće biti teško navići se.



Zadnji dio Iphonea X prekriven je staklom što je loše jer je vaš telefon gotov onog trenutka kada vam ispadne, a razlog je zamjenska cijena od 549 dolara koja je nerealna i bezrazložno visoka.



Ipak Iphone X ima fantastičnu kameru, a 12 megapiksela i telefoto leća su odlična kombinacija.



Strane su izrađene od nehrđajućeg čelika, a prvi put je Apple koristio OLED display, koji, opet, nije ništa novo kada je u pitanju svijet Androida. Test toplote poremetio je senzibilnost displeja i uništio oleofobični premaz.



I ovaj telefon Jerry je pokušao saviti no na Iphoneu X nije bilo nikakve štete pa ga je ocijenio kao nevjerovatno čvrst telefon.