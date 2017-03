iPhone 8 možda se neće pojaviti na tržištu u septembru ove godine

Očekuje se da će Apple lansirati tri modela iPhonea ove jeseni. Dva su nasljednika trenutnih iPhone 7 i iPhone 7 Plus, ali jedan model će biti potpuno redizajniran i mogao bi koštati više od 1.000 dolara. Međutim, prema pisanju Business Insidera, redizajnirani Appleov iPhone možda nije spreman za lansiranje u septembru.

Ranije se govorilo da će da će iPhone 8 imati kućište od nehrđajućeg čelika i ekran s nekoliko slojeva stakla. To će biti model od 14.7 centimetara (5.8 inča) koji će se praviti sa OLED ekranom koji će napraviti Samsung.



U posljednjih nekoliko sedmica pojavila se informacija kako se vjeruje da proizvodnja iPhoena s OLED ekranom neće početi do septembra, što ukazuje da se iPhone 8 ne može naći u prodaji u septembru.



Posljednji model iPhonea željno se iščekuje, a na tržište dolazi s redizajniranim senzorom za otisak prsta i vjerojatno drugim vrhunskim opcijama o kojima se nije još govorilo. U martu 2015. Apple je podnio prijavu za patent tehnologije s kojom je moguće skenirati otisak prsta preko ekrana telefona. IPhone 8 bi mogao biti najimpresivniji telefon koji je Apple napravio do sada.



Špekulacije u vezi s iPhoneom se već gomilaju iako je iPhone 7 izašao na tržište prošle godine.



Apple jes najavio redizajn novog uređaja, ali pošto kompanija slavi jubilarnih deset godina iPhone uređaja, ipak će zadržati klasični naziv i novi model će se zvati iPhone 8.