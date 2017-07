Igranje PlayStationa online postat će puno skuplje

Kompanija Sony razočarala je milione gamera širom svijeta informacijom kako će online igranje PlayStationa od idućeg mjeseca biti mnogo skuplje nego sad.

Sony će povećati i cijene Plus članstva koje je potrebno za online igranje. Oni koji su već prijavljeni, trebaju znati da će im se cijene same povećati ukoliko ne prekinu taj proces. Jedini način da se zadrže nalozi jeste uplatom novih cijena članarine, odnosno uplatom nadoknade za one koji su uplatili članarine do kraja 2018. godine.Cijena za članstvo proteklih godina iznosila je blizu 44 eura, a od 31. augusta će biti povećana na 54 eura. S povećanjem cijene će se suočiti svi korisnici širom Evrope. Korisnicima koji na vrijeme ne deaktiviraju naloge, ukoliko ne žele plaćati više cijene, automatski će biti skinuta sredstva s računa.Sony je osigurao linkove za sve one koji žele deaktivirati naloge ili provjeriti kolike su naknade za obnovu naloga Podsjećamo, posljednji model konzole PlayStationa PS4 prodan je u 40-ak miliona primjeraka širom svijeta. Prema glasinama, PS5 bi mogao izaći na tržište iduće godine.