Kompanija HTC je danas predstavila svoje nove mobitele, a to su U11 Plus i U11 Life.

HTC-ov smartphone U11 jedan je od najboljih uređaja s operativnim sistemom Android u ovoj godini, a sada je dobio poboljšanu verziju pod nazivom U11 Plus.



Što se tiče razlika, LCD ekran je najočiglednija, jer prethodni model ima 5,5-inčni, a novi model 6-inčni ekran. HTC je smanjio ivice kako bi novi smartphone uprkos većem ekranu bio tek nešto veći od prethodnika.



Nova, znatno veća baterija od 3,930 mAh je također dio novog uređaja te je uz ekran utjecala na manje promjene dizajna. Smartphone podržava Qualcommovu tehnologiju Quick Charge 3 za brzo punjenje, dok bežično punjenje nije moguće. No, sve u svemu, ovaj uređaj je baš ono što njegovo ime govori, poboljšani U11. Treba reći i da uređaj koristi operativni sistem Android 8 Oreo.



U11 Plus je težak 188, a U11 169 grama te je otporan na vodu i prljanje po stnadardu IP68. Senzor za otisak prsta je premješten na stražnju stranu.



Uređaj posjeduje isti Qualcommov 835 procesor i kamere, a kupcima su na raspolaganju modeli s 4 GB RAM-a i 64 GB interne memorije te 6 GB RAM-a i 128 GB interne memorije.



U11 Plus podržava bežičnu audio tehnologiju s Bluetoothom 5 te je "glasniji" za 30 posto u odnosu na model U11.



Korisnicima su na raspolaganju asistenti Google Assistant i Amazon Alexa koji se mogu aktivirati HTC-ovom Edge Sense tehnologijom osjetljivom na stisak. Lagani stisak se može koristiti za aktiviranje jednog, a snažniji za pokretnje drugog asistenta.



Edge Sense se može koristiti i za druge aplikacije, može zumirati Google Maps ili vas slati na listu YouTube kanala na koje ste pretplaćeni.



HTC je dodao i novi radijalni meni koji se može aktivirati stiskom. Radi se o rotirajućem točkiću koji služi kao paleta aplikacija ispod palca.



Uređaj će biti dostupan samo u Ceramic crnoj boji, a u Evropi će koštati 799 eura.



Što se tiče modela U11 Life, on će biti dostupan od 3. novembra u SAD-u i košta 349 dolara, a naći će se i na ostalim tržištima. Kućište je Saphire crne boje, a smartphone posjeduje skener za otisak prsta, kao i dugmad "nazad" i "nedavne aplikacije".



HTC U11 Life također ima Edge Sense tehnologiju, ali ne i utor za slušalice. Ipak, dolazi s dobrim USB Type-C slušalicama s poništavanjem buke. Otporan je na prljanje i vodu po standardnu IP67.



Uređaj koristi 5,2-inčni LCD ekran rezolucije 1080p umjesto 2K panela koji ima skuplji model. Također, dobio je Snapdragon 630 procesor, 3 GB RAM-a i 32 GB interne memorije, a bit će dostupan i model s 4 GB RAM-a i 64 GB interne memorije koju će biti moguće proširiti putem microSD slota.



Naprijed i nazad su kamere od 16 megapiksela, a mobitel napaja baterija od 2.600 mAh. Uređaj koristi operativni sistem Android 7.1.1 Nougat i HTC-ov Sense softver.