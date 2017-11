HTC će novi smartphone s dvije stražnje kamere proizvesti naredne godine

Nakon što je među prvima proizvela mobitel s dvije stražnje kamere, kompanija HTC je od njih odustala, no, njihov stav se promijenio, tako da će se novi takav smartphone na tržištu naći sljedeće godine.

Engadget piše da je predsjednik HTC-ovog odjela za mobitele Chialin Chang potvrdio da će kompanija definitivno proizvesti smartphone s dvije stražnje kamere naredne godine, no, da je potrebno osmisliti kako tu prednost istaći na tržištu.



Ta izjava se poklapa s HTC-ovim problemom koji ima dobru ponudu, ali se ne uspijeva izboriti na tržištu kojim dominiraju Apple, Samsung i LG.



HTC je pobijedio sve u igri "dvostruke kamere", ali se povukao baš u vrijeme kada je ovu tehnologiju popularizirao Apple. HTC je svoj prvi smartphone s dvije stražnje kamere predstavio 2011. godine, a drugi senzor je koristio za 3D efekte. Do 2014. godine je HTC uveo efekte dubine koji su sada popularni, međutim, koristio ih je za refokusiranje fotografija i ograničeni 3D efekt, umjesto za portret modove koji su sada popularni. HTC-ov posljednji mobitel s dvije stražnje kamere pojavio se 2015. godine, godinu dana prije nego je Apple popularizirao dvije stražnje kamere predstavljanjem iPhonea 7 Plus.



Čini se da ni HTC nije siguran šta će raditi sa sistemom dvije kamere. U prošlosti su se zahvaljujući tom sistemu HTC-ovi mobiteli razlikovali od ostalih, no, sada je sistem standardan na flagship uređajima.