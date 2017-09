Call of Duty: WWII bi mogla biti igra koja će imati i edukativnu ulogu o Drugom svjetskom ratu. Tako bar najnovije izdanje popularne franšize predstavljaju učesnici promotivnog videa usmjerenog ka historijskim činjenicama o bitkama na tlu Evrope od 1944. godine do pada Berlina.

Call of Duty: WWII bi mogla biti igra koja će imati i edukativnu ulogu o Drugom svjetskom ratu. Tako bar najnovije izdanje popularne franšize predstavljaju učesnici promotivnog videa usmjerenog ka historijskim činjenicama o bitkama na tlu Evrope od 1944. godine do pada Berlina.

Activision i developeri iz Sledgehammer Gamesa potrudili su se u izgradnju igre uključiti i historičara Martyja Morgana koji zajedno sa kolegama u sedmominutnom videu objašnjava zašto je važno pamtiti Drugi svjetski rat jednom kada oni koji su ga doživjeli više ne budu među živima.



Od Normandije, preko bitki na ulicama Pariza, do njemačkog kontraudara u Luksemburgu i Belgiji, igrač će proći kroz djelić historije, i kreatori igre to ne zaboravljaju.



U formi mini dokumentarca, video pod nazivom "The Brotherhood of Heroes" predstavlja poveznicu između igre i stvarnih činjenica konflikta koji je zauvijek promijenio svijet.



Call of Duty: WWII će se 3. novembra naći u prodaji za platforme Xbox One, PlayStation 4 i PC.