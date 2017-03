Facebook pokrenuo nove alate za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Osnivač Facebooka Mark Zuckerberg na svom profilu na ovoj društvenoj mreži napisao je kako je Facebook danas pokrenuo nove alate za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu, ali i za njihovu porodicu i prijatelje koji im žele pomoći.

Zuckerberg je kazao kako je prije nekoliko sedmica uputio pismo za izgradnju globalne zajednice te naveo kako je jedan od stubova zajednice taj da se ljudi održe zajedno i sigurno. Osnivač Facebooka smatra kako ovim alatima ljudi mogu pomoći jedni drugima.



Samoubistvo je drugi vodeći uzrok smrti za osobe između 15 i 29 godina. Prevencija samoubistva je komplikovana procedura, ali stručnjaci smatraju da je jedan od najboljih načina da se pomogne osobi koja potencijalno može izvršiti samoubistvo, da joj se obrati osoba koja brine o njoj.



"Kada neko misli na samoubistvo, odnosno želi naškoditi sebi, Facebook u tom slučaju ima alate putem kojih prijatelji mogu direktno doprijeti do takve osobe ili prijaviti njen post kako bismo joj mi dalje pomogli. Ali s milijardama poruka, komentare i poruka koje dobijamo svaki dan, zatrpani smo svih što ljudi prijavljuju. Kao rezultat toga, bilo je užasno tragičnih događaja - uključujući i samoubistva, neka čak i uživo, a sve se to ranije mogli spriječiti da je neko shvatio šta se događa", napisao je Mark na Facebooku.



Dodao je kako su redizajnirani Facebook alati za prevenciju samoubistva i integrirani u live video.



"Ljudi sada mogu doprijeti do nekoga direktno ili prijaviti ukoliko nešto primijete, a takve osobe se mogu kontaktirati putem streaminga ili SOS telefona.