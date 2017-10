Facebook ima novi news feed pod nazivom Explore

Kompanija Facebook je svojim korisnicima odlučila ponuditi alternativni news feed koji se nalazi u bočnom meniju.

To je zapravo Explore Feed, a na Facebooku ga možete pronaći u lijevom nizu koji se proteže duž glavnog News Feeda, a označen je simbolom rakete.Razlika između Newsa i Explorea je u tome što News uglavnom prikazuje novosti vezane za prijatelje i stranice koje pratite, dok Explore nudi postove izvora s kojim niste povezani. U suštini to je još jedan news feed, ali koji je načinjen od sadržaja za koji Facebook smatra da će vam biti interesantan.Oni koji su ga već isprobali smatraju da zaslužuje visoku ocjenu iako ima i sadržaja koji ih uopće ne interesuju. Štaviše, Explore ima potencijal da postane i popularniji od News Feeda.Novi news feed je u fazi testiranja od aprila, no, sada ga polako dobijaju svi korisnici, kako za desktop, tako i na za mobilne verzije Facebooka.Ranije ove godine je glasnogovornik Facebooka rekao da Explore predstavlja način isprobavanja news feeda s popularnim člancima, videozapisima i fotografijama ponuđenih korisniku na osnovu sadržaja koji bi ga mogao zanimati.