Osnivač i direktor kompanije SpaceX Elon Musk otkrio je danas svoje planove o putovanjima na Mjesec i Mars uz nove raketne sisteme. Međutim, iznenadio je prisutne na konferenciji kada je rekao kako će te iste sisteme koristiti za putovanja na Zemlji.

Osnivač i direktor kompanije SpaceX Elon Musk otkrio je danas svoje planove o putovanjima na Mjesec i Mars uz nove raketne sisteme. Međutim, iznenadio je prisutne na konferenciji kada je rekao kako će te iste sisteme koristiti za putovanja na Zemlji.

Musk je na konferenciji prikazao video u kojem je demonstrirao kako bi putnici u raketama mogli brzo stizati na veoma udaljene destinacije na Zemlji. Kako kaže, za najduža putovanja koja mogu trajati satima ili danima drugim prijevoznim sredstvima, raketama bi putnicima trebalo pola sata. Pri tome, cijene letova raketama bi bile iste kao i za ekonomske letove avionima.



Nadolazeću mega raketu osnivač SpaceX-a nazvao je Big Fucking Rocket ili skraćeno BFR. Planirano je da BFR ima svoje stanice u svim velikim gradovima na svijetu. Ova raketa ili masivni svemirski brod kretao bi se oko zemljine orbite te spuštao na plutajuće stanice u većim gradovima.



Kako je prikazano u videoilustraciji, SpaceX bi putnike prevozio brodom do plutajuće raketne stanice, a potom bi se kroz tunele ukrcavali u raketu. Međutim, umjesto da raketa odlazi na drugu planetu, ona će se dići iznad zemljine atmosfere, nakon čega bi se brod s putnicima odvojio od nje te zaputio prema drugom gradu.



Prema Muskovim procjenama, putnici bi u raketama stizali od Hong Konga do Singapura za 22 minute, od Londona do Dubaija ili New Yorka za 29 minuta ili od Los Angelesa do Toronta za 24 minute.



Nakon poprilično detaljnog predstavljanja njegove ideje, Musk nije otkrivao kada planira razvijati nova prijevozna sredstva na Zemlji, ali je jasno kako nastavlja unapređenje raketnih sistema SpaceX-a.