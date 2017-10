Elon Musk objavio prvu fotografiju podzemnog tunela u Los Angelesu

Osnivač kompanije The Boring Company Elon Musk objavio je prvu fotografiju podzemnog tunela u Los Angelesu, koji je u izgradnji.

Poznato je da je Musk opremu i tehnologiju za kopanje testirao ispod sjedišta kompanije SpaceX u Howthorneu u Californiji i u drugim dijelovima predgrađa Los Angelesa, nakon što su gradske vlasti izdale dozvolu kompaniji The Boring Company u augustu.



Musk je objavio prvu fotografiju izgrađenog podzemnog sistema sličnog onom koji je predstavljen ranije konceptnim videom.



The Boring Company je osnovana kao eksperimentalni pokušaj alternativnog urbanog transporta, a Musk je zamislio nekoliko ideja o podzemnim putevima koji će služiti za transport automobila pomoću električnih traka. Radi se o efikasnom i brzom prijevozu namijenjenom ekskluzivno za automobile.



Musk je odabrao Los Angeles za testiranje jer radi u blizini Hawthornea, ali i zbog toga što je grad poznat po užasnim saobraćajnim gužvama.



Fotografiju tunela kompanije The Boring Company je Musk objavio na Twitteru.



Cilj je smanjiti gužvu i vrijeme putovanja. Musk je rekao da dio LA tunela ide paralelno s autoputem interstate 405 sve do Interstatea 101 s izlazima na svaka dva kilometra. Tunel će funkcionisati kao brzi autoput, a "električne koturaljke" će nositi vozila i šatlove s ljudima brzinom do 240 km/h.