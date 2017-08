Dronovi u Australiji će uskoro identificirati ajkule iznad okeana

Kako bi povećale sigurnost turista i stanovnika na plažama, vlasti u Australiji uskoro uvode dronove koji će, leteći iznad okeana, identificirati ajkule u vodi.

New high-tech eyes in the sky: Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) trial w/ Westpac LifeSaver Rescue Helicopter Service pic.twitter.com/apMOd50Bef — Westpac Bank (@Westpac) February 28, 2016

Ovi dronovi su programirani tako da razlikuju ajkule od drugih većih riba, poput delfina ili kitova, kao i od raznih brodica, čamaca ili skutera. Dronovi koje su u Australiji nazvali Little Ripper (Mali rasparač) testirani su i prvi put korišteni prošle godine.Istraživač s Tehnološkog fakulteta u Sydneyju Nabin Sharma pojasnio je kako će dronovi unaprijediti detekciju ajkula iz zraka."Ljudi prilikom analize slika iz zraka mogu uočiti ajkule uz preciznost od 20 do 30 posto. Dronovi mogu uočiti ajkule uz preciznost od čak 90 posto", rekao je Sharma.Dronovi Little Ripper su istrenirani da prepoznaju ajkule zahvaljujući brojnim fotografijama i videosnimcima opasnih morskih pasa. Kada uoče ajkulu, oni će na vrijeme preko megafona poslati sigurnosni signal prisutnima u vodi i na plaži.Grupa Little Ripper koja je izradila ovaj dron, također je saopćila kako radi i na električnom repelentu za ajkule. Početkom godine Australijanci su počeli postavljati zaštitne mreže u okean kako bi zaštitili plivače od ajkula. Međutim, mnogi istraživači smatraju kako podvodne mreže nisu dovoljno efektne za zaštitu ljudi, a pri tome ugrožavaju druge ribe u vodi.