Američki proizvođač svemirskih letjelica Blue Origin prvi put je uspješno pokrenuo raketni motor modela BE-4, krucijalni dio hardvera na kojem su uposlenici ove kompanije radili proteklih šest godina.

First hotfire of our BE-4 engine is a success #GradatimFerociter pic.twitter.com/xuotdzfDjF — Blue Origin (@blueorigin) October 19, 2017

Blue Origin je testirao BE-4 u sjedištu kompanije u Texasu. Ovo je veliki korak u razvoju raketnog motora koji će imati ključnu ulogu u ekonomskoj budućnosti Blue Origina.Pored radova na BE-4, Blue Origin proteklih mjeseci proizvodi novu raketu za višekratnu upotrebu koju je nazvao New Glenn. Ovu raketu će pokretati sedam raketnih motora modela BE-4. Blue Origin nada se kako će raketu New Glenn lansirati u Zemljinu orbitu do kraja 2020. godine.Iako Blue Origin prvobitno želi koristiti motor BE-4 za pokretanje rakete New Glenn, kompanija planira ponuditi motor i kompaniji United Launch Alliance koja proizvodi raketu Vulcan.Podsjećamo, Blue Origin je pokrenuo osnivač Amazona Jeff Bezos. Ovaj milijarder ima velike planove za svoju privatnu svemirsku kompaniju, a njegov krajnji cilj je naseljavanje ljudi na Mjesecu.