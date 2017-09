AT Store predstavlja najbolju fotografiju 2017. godine: Pobijedili "Livanjski divlji konji" Selme Karadže

U drugoj godini svoje kampanje "Shot on iPhone" AT Store je prigrlio toplinu i radost ljeta u kampanji s fotografijama koje su snimili korisnici iPhone uređaja. Novo izdanje kampanje pod nazivom "Focus on what you love" smatra se najvažnijom kampanjom, a autorica najbolje fotografije je Selma Karadža.

