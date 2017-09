Appleov iPhone 8 navodno neće imati Touch ID senzor

Ako je vjerovati najnovijim izvještajima, Appleov iPhone 8, koji će biti predstavljen ovog mjeseca, neće posjedovati Touch ID senzor za otisak prsta.

Touch ID je znatno utjecao na popularnost iPhonea kada je uveden 2013. godine, a u proteklih nekoliko mjeseci je bilo oprečnih izvještaja kada je riječ o njegovoj budućnosti. Pisalo se da bi ga mogla zamijeniti tehnologija prepoznavanja lica, što se potvrđuje i u najnovijem izvještaju.



Naime, Journal piše da je Apple odustao od senzora Touch ID na novom iPhoneu jer je naišao na velike probleme prilikom pokušaja da ga ugradi u ekran novog smartphonea. Ti problemi su u kombinaciji s drugim povezanim s korištenjem OLED ekrana rezultirali odgađanje proizvodnje za mjesec dana. Apple je na kraju navodno odlučio da u potpunosti izbaci senzor za otisak prsta te se osloni na tehnologiju prepoznavanja lica, koja će se koristiti za otključavanje smartphonea.



Ovo odgađanje bi moglo dovesti do manjka zaliha iPhonea 8 kada se on pojavi na tržištu. Moguće je da ovaj uređaj neće biti predstavljen istog dana kada budu ostala dva, odnosno poboljšane verzije iPhonea 7 i 7 Plus. Stoga, iPhone 8 neće završiti u rukama kupaca do kraja mjeseca, a možda i do kraja sljedećeg.