Apple potvrdio: Novi iPhone će biti predstavljen 12. septembra

Pretpostavljeni izgled iPhonea 8

Appleov iPhone 8 bit će objelodanjen 12. septembra. Iako se o tom datumu nagađalo unazad nekoliko sedmica, američka kompanija je u petak i zvanično potvrdila događaj uz podjelu pozivnica najsretnijim zvanicama.

Septembarsko predstavljanje novih uređaja je Appleova tradicija od 2012. godine.



Dođaj će početi u 19 sati po našem vremenu i bit će održan u "Steve Jobs" teatru u sklopu novoizgrađenog kampusa Apple Park u kalifornijskom Cupertinu. U pozivnici novinarima stoji "Nađimo se kod mene" (Let’s meet at our place).



Pored najave novih uređaja, Apple mora obilježiti i prvih 10 godina svog najpoznatijeg proizvoda i to u sjeni prošlogodišnjeg pada prodaje.



Što se tiče hardvera, Apple će, pored iPhonea 8, predstaviti i iPhone 7s, iPhone 7s Plus, Apple Watch treće generacije i novi Apple TV s podrškom 4K rezolucije.



Apple će predstaviti i nove softvere - iOS 11, macOS High Sierra, watchOS 4 i tvOS 11.