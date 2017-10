Fanovi Appleovih uređaja napokon su se domogli iPhonea 8, no, dva kupca iz Azije su već ostali bez svojih mobitela pod čudnim okolnosima.

Naime, vlasnica iPhonea 8 Plus iz Tajvana tvrdi da je njen iPhone 8 Plus pukao tokom punjenja nakon samo pet dana. Uređaj je punila pomoću originalnog punjača, a nakon tri minute je uslijedilo pucanje.



Drugi kupac je iPhone nabavio u Japanu te je prijavio sličan slučaj. On tvrdi da nije stigao ni puniti iPhone, jer je primijetio da je ekran odvojen odmah nakon što je mobitel izvadio iz kutije.



Uzrok ovakvog pucanja je najvjerovatnije širenje baterije.



Prvi puknuti iPhone je odmah vraćen Appleu zbog inspekcije, a kompanija je pokrenula istragu.