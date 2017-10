IQ Mobile je poznat po tome što nudi najbolje cijene, ponude i usluge kupcima. Počevši od 18. oktobra, stanovnici Sarajeva mogu pronaći veliki izbor novih pametnih telefona od poznatih brandova, po povoljnim cijenama.

Također su dostupni najnoviji tableti, prijenosna računala, dodatna oprema i proizvodi potrebni za održavanje i očuvanje vašeg pametnog telefona.Da bi proslavili veliko otvaranje, IQ Mobile nudi svakome ko dođe u trgovinu 10 posto popusta na bilo koji kupljeni proizvod (ova ponuda vrijedi do 29.10. ili do isteka zaliha).Novu trgovinu IQ Mobile naći ćete u prizemlju Sarajevo City Centra.Posjetite trgovinu, iskoristite stručne ponude IQ Mobila i dobijte uslugu koju zaslužujete. Stručnjaci za mobilne telefone u trgovini pomoći će vam da odaberete najbolji telefon za svoje individualne potrebe, ne "gurajući" vam pritom najskuplji telefon.Za svakoga ko ne može doći, uvijek postoji isporuka na bilo koju adresu u roku od 48 sati po najnižoj cijeni u zemlji - samo 5 KM."Ponosni smo na našu novu trgovinu u Sarajevu i sigurni smo da će ljudi iz grada pronaći ono što im je potrebno. Naša kompanija svakodnevno raste zahvaljujući podršci ljudi i to je razlog zašto uvijek radimo najbolje što se tiče usluge i podrške. Pokušavamo ponuditi najbolju moguću uslugu i to je razlog zašto se ljudi vraćaju u naše trgovine kada je vrijeme da nadogradimo njihove telefone", izjavio je Slavko Čolak, direktor kompanije.IQ Mobile je najveća mobilna trgovina u zemlji, od 2016. Više o IQ Mobileu i sve najnovije ponude možete pogledati na web stranici kao i na službenoj facebook stranici