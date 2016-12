Zvijezda Betelgez se okreće brže nego što smo mislili, razlog je možda "stelarno ubistvo"

Betelgez, jedna od najpoznatijih zvijezda na noćnom nebu i članica jednako popularnog sazviježđa Orion, okreće se oko svoje ose puno brže nego što su to naučnici očekivali.

Prema posljednjoj studiji objavljenoj u listu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Betelgez se okreće znatno brže nego što je pretpostavljano, a razlog bi mogao biti skriven u njegovoj prošlosti.



Naime, postoji mogućnost da je Betelgez "pojeo" zvijezdu veličine našeg Sunca, što je dodatno ubrzalo njenu rotaciju oko svoje ose.



"Okreće se 150 puta brže nego što bi to činila obična zvijezda njene veličine", rekao je autor studije J. Craig Wheeler sa univerziteta u Texasu.



Betelgez je crveni div, od 15 do 25 puta masivniji od našeg Sunca, ali čak 1.000 puta veći. Ipak, Betelgez je relativno mlada zvijezda s obzirom na to da je nastala prije 10.000.000 godina. Poredeći ga sa Suncem koje je staro 4,6 milijardi godina, Betelgez je beba. Ipak, živjet će kraće od Sunca jer će najvjerovatnije eksplodirati u narednih 10.000 godina. Supernova koja će nastati njegovim umiranjem bit će vidljiva sa Zemlje jer je Betelgez od nas udaljen svega 640 svjetlosnih godina.



Upravo zbog njegovih dimenzija očekivano je da se takva zvijezda okreće sporije od svojih manjih "rođaka". Analogija se može naći u plesu balerine na ledu koja se okreće brže ukoliko ruke drži bliže svome tijelu. Ipak, sa Betelgezom to nije slučaj. Naše relativno malo Sunce se okreće brzinom od 6.900 kilometara na sat, dok se znatno veći Betelgez oko svoje ose okreće nevjerovatnom i neočekivanom brzinom od 54.000 kilometara na sat.



Wheeler i njegov tim su kao objašnjenje predložili događaj od prije 100.000 godina koji pretpostavlja Betelgezovo prvobitno širenje i gutanje zvijezde veličine Sunca, što je posljedično ubrzalo njegovu rotaciju.



Iako za takav scenarij nema direktnih dokaza, oko Betelgeza je primijećena materija koja bi mogla predstavljati ostatke "ubijene" zvijezde.