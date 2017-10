Zub star 9,7 miliona godina pronađen u Njemačkoj mogao bi promijeniti historiju

Otkriće zuba starog 9,7 miliona godina u Njemačkoj moglo bi promijeniti historiju o nastanku prve civilizacije na planeti Zemlji.

Zub je otkriven u mjestu Eppelsheim i ne nalikuje onima koji pripadaju ljudskoj vrsti pronađenim u Evropi ili Aziji. Ovo otkriće ukazuje na to da bi Evropa mogla biti kolijevka čovječanstva.



Istraživači su davno pronašli zub, ali su zbog njegovog značaja tek sada objavili. Ovo bi moglo značiti novo pisanje historije.



Detaljna analiza zuba bit će objavljena sljedeće sedmice.



Do sada se vjerovalo da je se moderna civilizacija pojavila u istočnoj Africi prije 400.000 godina. Vjeruje se da je čovjek nastao i afričkih čimpanzi u Africi prije šest do osam miliona godina, iako su fosili iz tog perioda veoma rijetki.