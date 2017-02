Skrivena ispod Pacifika: Zelandija bi mogla postati osmi kontinent

Ako mislite da znate sve kontinente i da ih ima sedam, razmislite ponovo, jer se pojavio novi kandidat koji bi trebao povećati taj broj.

Radi se o Zelandiji, velikoj površini koja je gotovo u potpunosti potopljena u jugozapadnom dijelu Pacifika. Ne radi se o potpunom novitetu jer vrhovi najviših planina Zelandije "vire" iznad površine vode, a to je zapravo Novi Zeland. Naučnici ipak tvrde da se radi o kontinentu te smatraju da Zelandija mora biti priznata kao takva.



Naučnici navode da površina Zelandije iznosi pet miliona kvadratnih kilometara, što je iznosi oko dvije trećine susjedne Australije.



Oko 94 posto površine se nalazi pod vodom, a samo nekoliko otoka i tri najveće zemljišne površine se nalaze iznad površine vode. To su novozelandski Sjeverni i Južni otok.



Da bi neka površina bila kontinent, uslov nije da mora biti iznad površine vode, nego su to drugi kriteriji. Gleda se veća uzdignutost u odnosu na okolno područje, prepoznatljiva geologija, dobro definisano područje i deblja kora u odnosu na dno okeana.



Danas ne postoji naučno tijelo koje priznaje kontinente, pa se status Zelandije može promijeniti ako naučnici i buduća istraživanja potvrde, odnosno priznaju Zelandiju kao kontinent.