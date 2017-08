Saturnovi prstenovi bi mogli biti relativno mladi, možda imaju samo 100 miliona godina. Ovo je rana interpretacija podataka koje je prikupila svemirska letjelica Cassini tokom svojih posljednjih krugova u svemiru.

Foto: NASA

Letjelica Cassini bi do 15. septembra trebala imati još dva prilaza Saturnu prije nego što joj nestane goriva. Inače, sonda je u svemir stigla prije 13 godina.Najveći rizik za Cassini su dramatični letovi između vrhova Saturnove atmosfere i prstenova, koji se dešavaju svakih šest dana. To je potpuno neistražena regija odakle Cassini donosi jedinstvene podatke. To uključuje i izradu detaljne karte gravitacijskog polja.Cassini u suštini pokušava vagati prstenove jer njihova masa otkriva detalje o njihovoj starosti. Što su masivniji, vjerovatno su stariji. Neki naučnici smatraju da su nastali zajedno sa Saturnom prije 4,6 milijardi godina. Sigurno je da će trebati veliku masu kako bi izdržali sile koje bi ih mogle nagrizati tokom vremena, poput sudara malih meteorida. Međutim, čini se da je njihova masa manja nego što je ranije procijenjeno. Ukoliko pretpostavke budu potvrđen, to bi moglo značiti da je riječ o ostacima nekog predmeta koji se u nedavnoj prošlosti slomio oko Saturna."Za mlađe prstenove to bi mogla biti kometa ili kentaur ili možda čak i mjesec koji se kreće preblizu Saturnu. Saturnova gravitacija bi razbila taj objekt, a njegovi ostaci bi formirali prstenove. Možda se to dogodilo više puta. Možda su razlike koje viđamo u prstenovima posljedice raznih razbijenih objekata, ali ako je masa prstenova manja, neće moći preživjeti bombardovanje mikrometeora. Procjenjujemo da se to događalo otkako je planeta nastala. Dakle, krenuli smo u tom smjeru da su prstenovi vjerovatno stari 100 miliona godina, što je prilično mlado kada se uporedi sa starošću Sunčevog sistema", kazala je za BBC Linda Spilker, NASA-ina naučnica za projekt Cassini.Cassini će posljednje slike snimiti 14. septembra. Letjelica će tada biti preoblikovana radi uništenja. Cassini će se rastopiti i rastrgati dok uranja u plinove planeta na više od 120.000 km/h. Kontroleri će znati da je sonda uništena onog trenutka kada antene Zemlje izgube radio kontakt, a očekuje se da će se to desiti 15. septembra.