Ogromna santa leda se odvaja od Antarktika

Ledeni brijeg koji je jedan od 10 najvećih ikada primijećenih, svakog trenutka će se odvojiti od Antarktika, kažu naučnici.

Procjep na ledenoj plohi Larson C iznenada se proširio od decembra i sada nas samo 20 kilometara leda dijeli od toga da komad površine 5.000 kvadratnih kilometara otpluta. Larsen C je najveća sjeverna ledena ploha na Antarktiku.Istraživači u Swanseu su rekli da je komad koji će uskoro biti izgubljen veličine četvrtine teritorije Velsa. Larsen C je debljine 350 kilometara i pluta na moru, na ivici zapadnog Antarktika. Istraživači ga prate godinama gledajući ga sa strepnjom nakon raspada Larsena A 1995. godine i iznenadnim raspadom ledenog brijega Larsena B 2002. godine.Za samo nekoliko sedmica rascjep na plohi Larson C je povećan za 18 kilometara."Ako se ne odvoji za nekoliko mjeseci bit ću iznenađen. To je neizbježno", rekao je profesor Adrian Luckman s Univerziteta Swansea.Istakao je da je ovo geografski, a ne klimatološki događaj. Nivo mora neće biti povišen kada se ovaj ledeni brijeg odvoji. Ali, ako se ponovo odvoji veći komad, onda bi moglo doći do povećanja nivoa mora. Ipak, to je nešto što se još ne može predvidjeti.