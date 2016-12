Naučnici u Čileu analiziraju najstarije mumije na svijetu

Najstarija mumificirana tijela na svijetu privukla su pažnju nakon što ih je prije više od 7.000 godina ostavila civilizacija Chinchorro u današnjem Čileu.

Mumificirana tijela su podvrgnuta tomografskom skeniranju i DNK analizama kako bi naučnici došli do informacija o antičkim ljudima. Radi se o 15 mumija, uglavnom djece i nerođenih beba, koje su analizirane kompjuterizovanom tomografijom (CT) na klinici Los Condes u Santiagu u Čileu.



"Sakupili smo hiljade fotografija s preciznošću manjom od jednog milimetra", izjavio je glavni radiolog Marcelo Galvez.



Naučnici su spremni da izrade virtuelni izgled mumija rekonstuiranjem lica i mišića korištenjem visoke tehnologije.



"Sljedeća faza je virtuelno seciranje tijela, a da ih ne dodirujemo. To će nam pomoći da ih sačuvamo još 500.000 godina", rekao je Galvez.



Naučnici žele vidjeti kako su ljudi iz civilizacije Chinchorro izgledali te ih "vratiti u život iako su mrtvi hiljadama godina".



Bit će uzeti i DNK uzorci pomoću kojih će naučnici moći razumjeti njihov način života i način ishrane te će saznati da li Čileanci i danas imaju njihove gene.



Naučnici se nadaju da će otkriti kako su su lovci i ribari iz civilizacije Chinchorro, koji su živjeli između 10.000 i 2.400 godina prije Krista, mumificirali mrtve, posebno jer su njihove mumije najstarije na svijetu.



"Chinchorro mumije su stare blizu 7.400 godina. Ovaj sistem je postojao čak 2.000 godina prije prvih mumifikacija u Egiptu", kazala je Veronica Silva, šefica antropološkog odjela u čileanskom Nacionalnom historijskom muzeju.



Mumifikacija je u antičko doba podrazumijevala uklanjanje kože i mišića preminulih, a potom bi se tijelo rekonstruiralo oko skeleta pomoću drveta, biljaka i gline. Potom bi ponovo zašili kožu zajedno s usnama, očima i kosom. Nakon toga je stavljana maska na lice.



Testovi su već otkrili jedno iznenađenje, a to je da najmanja mumija zapravo i nije mumija.



"Unutra ne postoji koštana struktura, radi se o figurici koja vjerovatno predstavlja osobu koja nije mogla biti mumificirana", dodala je Silva.



Od 1903. godine je otkriveno blizu 180 mumija iz civilizacije Chinchorro. Sve su pronađene na otvorenom u blizini plaže, jer ova civilizacija nije pravila piramide niti neke druge strukture gdje bi ih čuvala. Civilizacija je iza sebe ostavila samo mumije, nikakve druge tragove svog postojanja.