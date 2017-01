NASA: Prošla godina je vjerovatno najtoplija od početka mjerenja

Podaci NASA-e koji pristižu posljednjih dana, govore kako je prošla godina vjerovatno najtoplija od početka mjerenja, piše BBC.

Foto: EPA

Podaci iz NASA-e i pokazuju da su temperature bile blizu 0,07 stepeni celzija veće od onih iz 2015. godine. NASA je saopćila da je 2016. godina treća za redom kako se obara rekord.



Naučnici kažu da je glavni faktor ljudska emisija CO2. Najnoviji podaci neće predstavljati veliki šok za stanovnike, smatraju naučnici, kao što je to naprimjer bilo prošle godine.



Nadalje, navodi se da je posebno toplo bilo početkom 2016. godine i to pod velikim utjecajem vremenskog fenomena El Nino. To je inače globalni atmosfersko-okeanski fenomen koji nastaje usred fluktuacija pravaca vjetrova i temperature vode u tropskom dijelu Tihog oceana.



Prema brojkama NASA-e, 2016. je najtoplija do sada, ako se u obzir uzme rekord koji datira iz 1880. godine.



"Godina 2015. je bila najtoplija godina sve do sada, a 2016. je to upravo postala. Temperatura se povećala od 0,1 do 0,12 stepena celzija, što se ne čini mnogo", rekao je za BBC dr. Gavin Schmidt iz tima NASA-e.