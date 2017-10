NASA otkrila misteriozno nebesko tijelo pridošlo izvan Sunčevog sistema

Ilustracija (Foto: EPA-EFE)

Naučnici Američke agencije za istraživanje svemira (NASA) saopćili su da su otkrili novo nebesko tijelo promjera do 400 metara, koje se brzo kreće.

Naučnici Američke agencije za istraživanje svemira (NASA) saopćili su da su otkrili novo nebesko tijelo promjera do 400 metara, koje se brzo kreće.

U saopćenju se navodi da je novo nebesko tijelo otkriveno teleskopom Pan-STARRS1 u bazi na Havajima, a naučnici ne znaju da li je riječ o kometi ili meteoru.



Nebesko tijelo je otkriveno 19. oktobra, a imenovano je kao A/2017 U1. Vjeruje se da je riječ o tijelu koje je došlo izvan Sunčevog sistema.



Zvaničnik NASA-e Paul Chodas kazao je da, ukoliko se to potvrdi, biće to prvi predmet pristigao izvan Sunčevog sistema, na čije otkriće se čekalo godinama.



"Postojale su teorije o nebeskim tijelima koja su u Sunčev sistem stigla izvan njega i nastavila se kretati. Međutim, tek sada smo i otkrili jedno takvo tijelo", kazao je Chodas i dodao da će naučnici nastaviti istraživanje s ciljem otkrivanja novih detalja o tom misterioznom nebeskom tijelu.



Astronomi širom svijeta pokušavaju da pronađu mali objekat koji se brzo kreće kroz naš solarni sistem.



"Čekali smo na ovaj dan decenijama", rekao je Paul Chodas, menadžer NASA-inog Centra za studije objekata u blizini Zemlje.



"Dugo je teoretisano da takvi objekti postoje - asteroidi ili komete koji dolaze izvan Sunčevog sistema i povremeno prolaze kroz naš Sunčev sistem, ali ovo je prva takva detekcija. Do sada sve ukazuje na to da je ovo vjerovatno takav predmet, ali će više podataka biti potrebno da se to potvrdi", rekao je Chodas.