NASA-ina velika raketa neće poletjeti prije 2020. godine

Prvi let nove velike rakete američke svemirske agencije NASA pod nazivom Space Launch System (SLS), neće biti obavljen do juna 2020. godine iako je trebala biti lansirana u decembru 2019. godine. Novi zvanični datum znači odgađanje od godinu dana.

Velika NASA-ina raketa je namijenjena astronautima, koji će otputovati u duboki svemir. Novi datum je rezultat detaljne analize, a na kraju je ustanovljeno da je realniji cilj lansiranje u junu 2020. godine zbog rizika koji bi mogli nastati tokom proizvodnje. Ipak, NASA i dalje radi tempom koji je određen za lansiranje 2019. godine, jer problema zasad nema.



NASA je ranije ove godine saopćila da će prvi let SLS-a, misija EM-1 u kojoj neće učestvovati ljudi, biti pomjerena. U aprilu je rečeno lansiranje u novembru 2018. godine neće biti moguće, a razlog su tehnički izazovi i ograničeni budžet.



Iako je prvi let SLS-a odgođen, testiranje kapsule Orion koju će nositi raketa je ubrzano. U kapsuli Orion ćebiti astronauti, ali prijetoga će ona biti testirana, posebno njen sistem u slučaju hitnih situacija, koji štiti posadu u slučaju problema prilikom lansiranja. Ovaj sistem za prekid lansiranja se sastoji od male rakete koja može odnijeti Orion od SLS-a.Test tog sistema se trebao obaviti nakon misije EM-1, no, NASA ga je pomjerila na april 2019. godine.