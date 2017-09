Nakon što je trinaest godina provela kružeći oko Saturna i njegovih brojnih mjeseca, NASA-ina svemirska letjelica Cassini će doživjeti svoj kraj u petak.

Cassini će u petak ući u Saturnovu atmosferu, gdje će se istopiti i raspasti. Smrtonosni pad će ujedno označiti i kraj misije ove letjelice, zahvaljujući kojoj smo naučili više o Saturnu i njegovim mjesecima nego što se u početku smatralo mogućim.Posljednju fazu je dugo planirao tim koji vodi misiju letjelice Cassini, a cilj je zaštititi Saturnov sistem. Dva njegova mjeseca, Enceladus i Titan, mogli bi imati uvjete za život. Uništenjem letjelice Cassini će se osigurati da ona nikad ne dođe do mjeseca i kontaminira ih mikrobima koje je "pokupila" na putu sa Zemlje.U aprilu je NASA izvršila manevar kojim se Cassini našla u finalnoj fazi svog putovanja nazvanoj "Grand Finale", Ta putanja vodi letjelicu između Saturna i njegovih poznatih prstenova, odnosno, bliže planeti nego ikad prije. Tokom orbita duhih sedam dana, sonda je skupljala neke od najvažnijih podataka. No, gravitacija Saturna će na kraju učiniti svoje nakon što letjelica završi svoj 22. krug u finalnoj fazi te će je povući prema planeti u petak.Kada Cassini uđe u atmosferu Saturna, raspast će se za svega pet do šest minuta. Tokom pada će instrumenti moći iz blizine obaviti mjerenja, koja će biti poslana na Zemlju. Svi ti podaci će vjerovatno zaokupiti pažnju naučnika duže vrijeme, možda i godinama.Uništenje letjelice se planira već gotovo deset godina, lansirana je 1997. godine te je postala prva sonda namijenjena kruženju oko Saturnovog sistema i detaljnom proučavanju. Do planete je stigla 2004. godine te je ispustila sondu koja je sletjela na Titan, a nakon toga je počelo mapiranje Saturnovih prstenova i mjeseca, kao i izvršavanje ostalih naučnih zadataka. Nakon četiri godine je završena primarna misija, ali je letjelica i dalje bila optpuno funkcionalna. Naučnici su pronalazili načine da produže njeno vrijeme istraživanja Saturna, ali da pri tome ne ugroze mjesece Enceladus i Titan. Međutim, misiji je morao doći kraj zbog ograničene količine goriva, jer bi tim ostao bez mogućnosti manevrisanja.