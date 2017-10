Najbolji mladi programeri takmiče se u stvaranju sportskih IT rješenja

Foto: Klix.ba

SPARK poslovni park iz Mostara organizira dvodnevno takmičenje u programiranju - Innovation Hack. Četrdeset takmičara, programera, software developera, business developera, dizajnera i project managera, u sklopu deset timova i unutar 48 sati takmiče se za nagrade od 4.500 KM, 3.000 KM i 1.400 KM.

Sara Lerota, projekt menadžerica SPARK-a, kazala je da se ovogodišnji Hachathon organizuje u saradnji s kompanijom Sportradar.



"Takmičari istražuju teme sportskih podataka, odnosno na određeni način povezujemo sport i informatiku. Četrdeset takmičara podijeljenih u deset timova imaju 48 sati da kroz naporan rad na web ili mobilnim aplikacijama izrade rješenja koja se mogu primjenjivati u praksi, kako u već postojećim sistemima, tako i u onim budućim koji se tek kreiraju", kazala je Sara Lerota.



SPARK je posebno ponosan na veliki broj prijava od kojih je odabrano 48 takmičara. Većinom su to profesionalci, ali ima i mladih ljudi koji tek treba da se dokažu u IT sektoru.



"Prošlogodišnji Hackathon je polučio odlične rezultate, tako je broj prijava ove godine bio mnogo veći. S druge strane veći broj onih koji su učestvovali prošle godine nastavio je svoj rad u IT sektoru kroz prijave na startup programe, rad na SPARK forumima ili sličnim organizacijama diljem Bosne i Hercegovine", zaključila je Lerota.



Luka Pataky iz Sportradar Gruop kazao je kako su sretni zbog saradnje sa SPARK-om.



"Naša saradnja pretočena je u ovo zajedničko takmičenje. Za Sportradar je bitno biti s ljudima koji imaju ideje. Ovo je za nas mogućnost da ljudi koji ne rade svaki dan sa sportskim podacima razmišljaju o sportu i ta razmišljanja apliciraju u neke koncepte budućnosti", kazao je Pataky.



Cilj je naći još bolje načine kako sportske podatke dostaviti navijačima ili svim drugim korisnicima, tako da su izazovi za takmičare drugačiji nego ranijih godina.