Misteriozni krateri na Sibiru predstavljaju opasnost za cijelu planetu

Foto: Screenshot

Visoke temperature na sjeveru Sibira uzrokovale su otvaranje misterioznih velikih kratera, što bi moglo dovesti od velikih posljedica, piše CNBC. Permafrost (vječni led na Sibiru) se odmrzava i izaziva velike promjene u izgledu krajolika i ekologiji regije, što predstavlja ozbiljnu opasnost za ljude.

Visoke temperature na sjeveru Sibira uzrokovale su otvaranje misterioznih velikih kratera, što bi moglo dovesti od velikih posljedica, piše CNBC. Permafrost (vječni led na Sibiru) se odmrzava i izaziva velike promjene u izgledu krajolika i ekologiji regije, što predstavlja ozbiljnu opasnost za ljude.

"Posljednji put smo svjedočili otapanju permafrosta prije 130.000 godina i to je bio prirodni fenomen zbog promjena u Zemljinoj orbiti. No ovako brzo otapanje nije se nikada prije dogodilo. Zagrijavanje do kojeg je došlo prije 130.000 godina trajalo je nekoliko hiljada godina, a sada temperature rastu i za samo nekoliko desetljeća", rekao je Gideon Henderson, profesor prirodnih nauka na Univerzitetu Oxford.



Objasnio je kako u normalnim uvjetima vječni led reguliše stepen ugljendioksida u okruženju tako što zarobljava jedan njegov dio iz atmosfere. U slučaju Sibira događa se obrnuti proces.



"Kada permafrost oslobodi ugljendioksid to će još više ubrzati zagrijavanje u budućnosti", rekao je.



Od 2014. na Sibiru je pronađeno nekoliko ogromnih kratera od kojih je jedan bio širok 15 metara. Postoji nekoliko teza o tome kako se formiraju krateri, ali nijedna od njih nije dokazana. Vladimir Romanovski, profesor geofizike na Univerzitetu na Aljasci, ističe da ulogu u njihovom otvaranju ima prisustvo metana u ledu.



Prema jednoj teoriji, krateri nastaju kada eksplodiraju zarobljeni plinovi, a u tom procesu oslobađaju se ugljendioksid, metan i staklenički plinovi. Naučnici kažu da je pitanje da li je formiranje tih kratera pridonijelo značajnim količinama stakleničkih plinova u atmosferi.



"Nema procjene koliko metana se oslobađa u atmosferu, jer ne znamo kako ti krateri nastaju", rekao je Romanovski.



Henderson ističe da brzina i tipovi ispuštenih plinova nisu poznati, kao što nije poznato ni da li se metan razgrađuje u ugljendioksid prije ili nakon njegovog oslobađanja.



Odmrzavanje i promjena klime već negativno utječu na živote stanovnika sjevernog Sibira.



"Ljudi iz ove regije ovise o smrznutom tlu za infrastrukturu. Kako se zemlja topi urušavaju se pruge, raspadaju ceste, a zgrade tonu. To se već događa", objasnio je Henderson.



Ako se topljenje nastavi povećat će se prijetnje infrastrukturi, a naročito velikim industrijskim područjima, uključujući naftna i plinska polja.



"Ako se ispostavi da eksplozije plina dovode do pojave kratera, to može imati dugoročne posljedice", rekao je Romanovski.



Ruska vlada i kompanije, a naročito kompanije koje se bave eksploatacijom plina, finansiraju istraživanja ovih fenomena koji bi trebali dati konačne odgovore o misterioznim sibirskim rupama.