Letjelica Dragon konačno stigla do ISS-a nakon problema s GPS-om

Letjelica Dragon se uspješno spojila sa Međunarodnom svemirskom stanicom (ISS) nakon 24-satnog kašnjenja zbog problema s navigacijom.

Radi se o teretnom svemirskom brodu kompanije SpaceX, koji je dostavio, hranu namirnice i eksperimente astronautima na ISS-u. Kašnjenje koje je trajalo 24 sata je rezultat problema s GPS podacima.



NASA je uživo prenosila polijetanje letjelice Dragon, koja je u svemir ponijela 2.500 kg tereta sve do ISS-a, koji kruži iznad zemlje na udaljenosti oko 400 km.



Astronaut Evropske svemirske agencije (ESA) Thomas Pesquet iz Francuske je koristio robotsku ruku dugu 17,6 metara kako bi dohvatio letjelicu.



Zemaljska kontrola je potom preuzela kontrolu i primakla letjelicu do pristaništa.



Letjelica je lansirana u nedjelju s Floride pomoću rakete Falcon 9. Teret će biti istovaren do četvrtka, a sadrži dva naučna instrumenta koja će biti postavljena na ISS-u. Jedan mjeri ozon i atmosferske gasove i čestice, dok drugi pomaže naučnicima da bolje shvate udare gromova, koji se događaju 45 puta u sekundi širom svijeta.



Dragon je donio i eksperimente koji će se provoditi u laboratorijama ISS-a, a oni uključuju proučavanje matičnih ćelija. Astronauti namjeravaju testirati efekte mikrogravitacije na MRSA-i.



ISS je projekt 15 država vrijedan 100 milijardi dolara, a novu isporuku očekuje od ruske letjelice Progress, koja je lansirana iz kosmodroma Baikonur u Kazahstanu.