Letjelica Cassini će danas pasti na Saturn i završiti svoju 20-godišnju misiju

U petak oko 14 sati po našem vremenu NASA-ina letjelica Cassini poslat će signal na Zemlju po posljednji put prije nego se strmoglavi ka Saturnu gdje će je uništiti nasilna atmosfera gasovitog diva.

NASA će događaj prenositi od 13 sati po našem vremenu, a gledatelji će moći preatiti događaje u kontrolnoj sobi JPL-a (Jet Propulsion Laboratory). Naučnici će tokom pada komentarisati dosadašnje uspjehe letjelice i njen historijski značaj.



Zbog ekstremne udaljenosti Cassinija i Zemlje, pad letjelice očitovat će se tek 20 minuta nakon rušenja, a kroz jednostavni prekid komunikacije nešto prije 14 sati.

Za stručnjake koji vode program Cassini još od '80-ih godina prošlog vijeka to će biti gorak trenutak pun pomiješanih emocija.



Letjelica je pomogla u otkriću niza činjenica o Saturnu, njegovim mjesecima i svemiru uopće. Cassini je otrkila nekoliko mjeseca, jezera na Titanu i erupcije vode na Enceladusu. Pratila je kretanje i sastav Saturnovih prstena.



Tokom posljednjih minuta postojanja, Cassini će na Zemlju poslati podatke o Saturnovoj atmosferi i njenom sastavu.



Cassini je lansiran 15. oktobra 1997. godine, do Venere mu je trebalo manje od dvije godine putovanja, do Jupitera tri, a do Saturna je putovao 7 godina.