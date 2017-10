Kineska svemirska stanica će se srušiti na Zemlju za nekoliko mjeseci

Kineska svemirska stanica Tiangong-1 teška 8,5 tona ubrzava svoj nekontrolisani pad prema Zemlji, a kontakt s tlom desit će se za nekoliko mjeseci, prenosi Guardian.

Tiangong-1 ili Rajska palata poslana je u Zemljinu orbitu 2011. godine i opisana je kao politički simbol Kine u svemiru. Korištena je za misije s ljudstvom i bez njega, a u historiju je ušao i kao mjesto prve misije jedne žene astronauta iz NR Kine.



Ipak, 2016. godine vlada iz Pekinga je saopćila kako je komunikacija i kontrola stanice izgubljena i da će se srušiti 2017. ili 2018. godine. Kineska svemirska agencija naknadno je obavijestila Ujedinjene nacije da će se stanica srušiti nekad između oktobra 2017. i aprila 2018.



S obzirom na to da je orbita Tiangonga sve niža, proteklih sedmica je počela da ulazi u gušće dijelove atmosfere, zbog čega je sam pad dobio na ubrzanju.



"Trenutna najniža tačka kretanja stanice je 300 kilometara iznad tla. Očekujemo da će se srušiti krajem ove ili početkom sljedeće godine", rekao je astrofizičar Jonathan McDowell.



Iako se računa da će veći dio stanice izgorjeti u atmosferi, McDowell kaže da će dijelovi teški i do 100 kilograma pasti na tlo. Šanse da će neko biti povrijeđen ili ubijen zbog ostataka Tiangonga su male, ali je Kina obećala obavijestiti UN jednom kada konačni pad započne.



Ipak, McDowell kaže da će biti teško odrediti vrijeme i lokaciju rušenja, čak i nekoliko dana prije početka događaja. Najbolje čemu se možemo nadati jeste informacija samo nekoliko sati prije kontakta.



Ovo nije prvi put da velike letjelice padaju na Zemlju i nijedna do sada nije narušila sigurnost stanovništva.