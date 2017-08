U Internacionalnoj srednjoj školi u Sarajevu danas je počeo kamp za mlade matematičare i fizičare koji organizuju Društvo fizičara FBiH, Društvo matematičara, Global Education te Univerzitet Burch.

