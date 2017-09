Na današnjoj konferenciji za novinare, održanoj povodom najzabavnije naučne manifestacije “Evropska noć istraživača 2017” u BiH, predstavljen je program manifestacije, te još jednom naglašen značaj partnerske saradnje na promociji i popularizaciji nauke u Bosni I Hercegovini, te njene važnosti za razvoj cijelog društva.

"Nauka i istraživanja su osnova ekonomskog i poslovnog razvoja zemlje, a mogu značajno doprinijeti i procesu integracije u Evropsku uniju. Jedna od prednosti je i kreiranje radnih mjesta, kroz razvoj istraživanja. Zato Evropska unija podržava Bosnu i Hercegovinu u izgradnji jakih ljudskih potencijala, naročito među studentima i poduzetnicima, te u promociji i učešću u programima Evropske unije za istraživanja i njihovo financiranje", istakao je Gianluca Vannini, vršitelj dužnosti šefa odjela za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju, Delegacija EU u Bosni i Hercegovini.



Sanela Kuko, savjetnica ministrice za visoko obrazovanje, nauku i tehnologiju u Ministarstvu obrazovanja i nauke FBiH predstavila je naučno-istraživačke projekte i različite vidove saradnje koje ovo ministarstvo podržava, s namjerom da se nauka približi mladima i podstakne što više njih na izbor nauke ko karijere.



"Popularizacija nauke je značajan segment, a mlade treba sto više uključivati u projekte i razvijati im ljubav za različite naučne discipline. Noć istraživača je značajan projekat i upravo strateškom saradnjom možemo doprinijeti većem razvoju nauke u Bosni i Hercegovini”, rekla je Kuko.



Kao važan partner manifestacije, grad Sarajevo pruža nesebičnu podršku. Tako je Abdulah Skaka, gradonačelnik Sarajeva i naglasio.



"Drago mi je da je Grad Sarajevo domaćin jednom ovakvom projektu i nadam se da ćemo u buduće našu saradnju uspješno dovesti do još višeg nivoa", rekao je Skaka.



Nedžad Koldžo, načelnik Opštine Novo Sarajevo, zahvalio se organizatorima na uspješnoj dosadašnjoj saradnji.



"Mi smo kao općina ušli u ovaj projekat upravo zbog želje da kreiramo bolju budućnost, kao općina prvenstveno mladih ljudi, da mlade ljude zainteresujemo za naučne discipline i za kvalitetan naučno istraživački rad, koji će doprinijeti našem daljem razvoju. Mi smo općina koja daje ubjedljivo najveći broj stipendija, a opremili smo i sve kabinete na području Novog Sarajeva kabinetima mehanotronike da približimo mladim ljudima jednu takvu oblast. Nadamo se da ćemo uspjeti u realizaciju sedme Noći istraživača sa još jedim od naših projekata, a to je uspostava Međunarodnog omladinskog centra. Veoma važno mjesto u Centru će imati tehnološko-razvojni centar, koji će biti njegog dio", rekao je Koldžo.



Tačan iznos ulaganja koja nadležne institucije posvećuju nauci u Bosni i Hercegovini nije poznat,međutim, zato postoje evropski fondovi iz kojih se mogu povlačiti značajna sredstva u ove svrhe.



Alma Hasanović, stručna savjetnica za evropske integracije i međunarodne odnose u ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine je istakla da je pod programom “Horizont 2020”, posvećenom naučnom i istraživačkom radu, od 2014. godine financirano 22 različita istraživačka projekta iz Bosne i Hercegovine koje provodi 31 organizacija i institucija. Hasanović je takođe istakla da postoje tri takva programa koja se već provode u Bosni i Hercegovini. To su Cost, Eureka, te Horizont 2020 pod kojim je upravo ovaj projekat “Noć istraživača” povukao prva sredstva u Bosni i Hercegovini.



Pozvala je sve one koji se bave istraživanjima i naukom da istraže dostupne fondove na njihovoj web stranici www.ncp.ba i pažnju javnosti skrenula na činjenicu da je upravo u toku javni konkurs za dodjelu sredstava za naučne institucije koje učestvuju u Horitontu 2020 i drugim sličnim projektima, ukupnog fonda od 444.000 KM.



Aiste Lehmann, predstavnica nositelja projekta Tidea doo, obraćajući se pristunim predstavnicima ministarstava, gradonačelniku i načelniku.



“Mi kao organizatori manifestacije u ime svih mladih koji žele postati istraživači kažemo da smo spremni raditi zajedno, ujediniti snage i stvoriti bolju budućnost.”



U okviru "Evrospke noći istraživača 2017." u BiH i ove godine posjetiocima će biti predstavljeno mnoštvo zabavno-informativnih sadržaja, kroz različite interaktivne eksperimente, predavanja i igre, te radionice i izložbe.



Organizatori pozivaju sve koji su u mogućnosti da im se pridruže 29. Septembra 2017. Od 17:00 sati u Sarajevu, Banja Luci, Bijeljini, Mostaru, Goraždu i Travniku.

Evropska Noć istraživača je pokrenuta 2005. godine pod pokroviteljstvom FP7 programa Evropske unije i organizuje se svakog posljednjeg petka u septembru, s ciljem promocije naučnih istraživanja, karijere istraživača, kao i podizanja svijesti kod šire javnosti o uticaju raznih istraživanja na svakodnevni život.



Od svog nastanka, Noć istraživača obilježava se u sve više gradova Evrope, pa je tako prošle, 2016. godine održana u više od 300 evropskih gradova, ukojima je preko milion građana slavilo nauku u jednoj noći.



Od 2014. godine "Noć istraživača" je postala "Evropska noć istraživača" pod pokroviteljstvom programa Horizont 2020.