Astronomi napravili do sada najbolju fotografiju zvijezde van Sunčevog sistema

Astronomi u Čileu su uspjeli napraviti do sada najbolju fotografiju jedne zvijezde van Sunčevog sistema.

Astronomi u Čileu su uspjeli napraviti do sada najbolju fotografiju jedne zvijezde van Sunčevog sistema.

Umjetnički dojam izgleda Antaresa (Foto: M. Kornmesser/ESO)

Radi se o zvijezdi Antares, 15. nasvjetlijoj na našem nebu koja je od nas udaljena 620 svjetlosnih godina.I pored ove velike udaljenosti, naučnici su uspjeli napraviti poprilično kvalitetnu fotografiju njene površine zahvaljujući tome što se radi o jednoj od najvećih zvijezda u našoj galaksiji.Naučnici su napravili fotografiju Antaresa korišteći 200-metarski teleskop VLTI (Very Large Telescope Interferometer) u Čileu.Antares se bliži kraju svog života, a pretpostavlja se da će eksplodirati u supernovoj u narednih nekoliko hiljada godina."Uvijek nam je bio problem shvatiti kako velike zvijezde gube masu veoma brzo u posljednjoj fazi života. Nadamo se da će nam Antares pomoći da to shvatimo", rekao je astronom Keiichi Ohnaka, jedan od naučnika koji je radio na ovom projektu.Antares se nalazi u sazvijeđu Škorpije, a prečnik joj je 700 puta veći od našeg Sunca i 12 puta je masivniji od naše najbliže zvijezde. Kada bismo je stavili umjesto Sunca, Antares bi se prostirao skoro do Jupitera.Radi se o crvenom superdivu te na našem nebu svijetli crvenkastom bojom. Zbog toga su mu stari Grci i dali ime Antares - jednak Aresu (Marsu).