Astronauti uspješno popravili kvar i postavili antene za komunikaciju

Dvoje astronauta su obavili svemirsku šetnju izvan Međunarodne svemirske stanice te su postavili antene za komunikaciju, a kompletan sistem sada radi bez problema.

Peggy Whitson i Jack Fischer su uspješno obavili svoju hitnu svemirsku šetnju izvan ISS-a te su popravili kvar i postavili nove antene. Svemirska šetnja je trajala dva sata i 46 minuta, a posao je obavljen korektno, tako da komunikacijski sistem funkcioniše.



Astronauti su izašli iz ISS-a kako bi popravili ključni dio opreme na stanici, a to je pokvarena kutija s elektronikom Multiplexer-Demultiplexer (MDM) koja je zakazala u subotu. Dok je Whitson popravljala MDM, Fischer je radio na postavljanju antena s vanjske strane ISS-a. To je zadatak koji nije obavljen tokom prošle šetnje 12. maja.



Astronauti nisu bili u opasnosti, ali je pokvareni MDM bilo potrebno popraviti jer on podržava rad ključnih električnih sistema. NASA je željela otkloniti problem i osigurati da ukoliko dođe do problema s trenutno ispravnom kutijom, ima drugo rješenje.



Svemirske šetnje su inače najopasnija aktivnost u svemiru. Umjesto da ostanu u relativno sigurnoj i udobnoj unutrašnjosti ISS-a, astronauti izlaze u svemir, gdje ih štite samo njihova odijela.



Zahvaljujući tehnologiji i NASA-i, ljudi na Zemlji mogu gledati svemirske šetnje uživo.



Astronautkinja Whitson je žena s najviše svemirskih šetnji, a Fischer je tek drugi put izašao iz ISS-a.