Na novosadskom Trgu slobode završen je "Mozaik za Ginisa", veličine 621 kvadratni metar, u cjelosti sastavljen od raznobojnih plastičnih čepova.

Mozaik konkuriše za ulazak u čuvenu Ginisovu knjigu rekorda, jer je osim rekordne površine u za njegovo sastavljanje iskorišteno više od 1,3 miliona čepova.



Snimak grandioznog mozaika od čepova, bit će proslijeđen Ginisovoj komisiji koja bi trebalo i da zvanično potvrdi obaranje rekorda.



Na tom mozaiku je prikazana Zemlja, reciklaža, maskota "Čepom do osmijeha", takozvani Čepko, kao i golub mira, te sat na Petrovaradinskog tvrđavi.



Ovu akciju iniciralo je Udruženje "Čepom do osmijeha" koje već pet godina sakuplja čepove, reciklira ih, a dobijenim novcem pomaže kupovinu pomagala za djecu sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju.



Dosada su zahvaljujući akciji "Čepom do osmijeha" kupljena pomagala za 18 djece širom Srbije.



"Veoma sam ponosna na sve učesnika koji su tu od početka akcije, kao i na volontere, koji su nam se skoro pridružili. Ovo je volonterska organizacija koja okuplja ljude voljne da odvoje svoje slobodno vrijeme kako bi ga usmjerili na nešto korisno za opšte dobro. 'Čepom do osmijeha', kao i današnja manifestacija 'Čepom u svijet' predstavljaju pravi primjer kako možemo zajedničkim snagama pomoći djeci kojoj je ta pomoć neophodna i istovremeno štiti životnu sredinu", rekla je Vanja Petković iz Udruženja "Čepom do osmijeha".



U sastavljanju Ginisovskog rekorda učestvovalo je oko 300 volontera iz nekoliko gradova Srbije.



Svemu je prethodio ozbiljan posao sortiranja čepova, a potom i pravljenje skice kako bi sve izgledalo.



Radilo se nekoliko mjeseci, kako bi se akcija uspješno realizovala.

Iako je lijepo vrijeme poslužilo sve učesnike u sastavljanju "Mozaika za Ginisa", male nezgode pravio je danas vjetar koji je povremeno odnosio čepove.



Akciju su pomogli i Fondacija "2021" i Omladinska prijestonica Evrope "Opens".



Događaju su prisustvovali i novosadski gradonačelnik Miloš Vučević, i Zoran Đorđević, ministar rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja u Vladi Srbije.