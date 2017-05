Ispred fabrike obuće "Bema" u Banjoj Luci bit će postavljena bista prve dame SAD-a Melanije Trump.

Foto: Klix.ba

"Od Melanije Trump, žene koja na neki način objedinjava ove naše prostore, odnosno prostore bivše Jugoslavije, očekujem da iz Amerike konačno istakne maslinovu grančicu, dosta nam je bilo ognja i mača, nadamo se da će ona malo obuzdati gospodina Trumpa, da i ovdje dođe do nekog boljitka, ako ništa drugo da nas puste na miru i da više ne zakuhavaju", priča Marinko Umićević, tehnički direktor Fabrike obuće "Bema".Nakon slanja specijalno izrađenog para cipela, Umićević je odlučio da u krugu fabrike podigne i bistu Donaldove supruge, i to u prirodnoj veličini."Ne pravimo mi bistu samo Melaniji, nego i našim radnicima, odnosno radnicama, imamo 1.300 radnika od kojih je 1.200 žena i majki, otud i ona velika štikla na ulazu, u čast žene, jer, prema mom mišljenju, žena bez štikle nije žena, a ovdje će na vidljivom mjestu stajati Melania, kao simbol jednog novog vremena i novog početka", objašnjava Umićević svoju opsesiju.Tvrdi da su u krug fabrike već počeli pristizati turisti, da ga mnogi zovu i interesuju se kad je otkrivanje biste, neki čak nude i sredstva da prvi objave fotografiju Melanije od gipsa."Očekujemo krajem maja ili početkom juna da bista bude završena, a prije otvaranja još moram poslati sliku Melaniji, da ona vidi kako to izgleda i da joj ujedno čestitam 47. rođendan, mi smo nju i pozvali da dođe u BiH, u Banju Luku, ako ništa bar na ćevape, koje god, sarajevske ili banjalučke, i uvjeren sam da će doći, komunikaciju imamo, samo nas je zamolila da nikome ne napravim cipele kakve su joj napravili oni iz Sevnica, koji prave mit i cirkus od toga, treba imati malo poštovanja prema supruzi predsjednika Amerike, a i prema dami koja je s naših prostora", zaključuje Umićević.Bistu Melanije Trump, kojoj nedostaje još glava da bude kompletirana, izradio je vajar Stevo Selak koji je u svom dvorištu već izvajao Trumpa i Vladimira Putina, čak i sebe samog. Umićević je Selaku u šali poručio da će ga "objesiti" na vrh fabrike ako slučajno "promaši" Melanijine proporcije.