Stvorile imaginarnog osnivača kompanije kako bi se borile protiv seksizma

Penelope Gazin i Kate Dwyer

Penelope Gazin i Kate Dwyer, direktorice startupa Witchsy, stvorile su imaginarnog muškog suosnivača kojeg potpisuju u korespondenciji s programerima kako bi se borile protiv seksizma i unaprijedile svoju kompaniju.

U svom poslu Kate i Penelope zavise od programera, a kako su to uglavnom muškarci, oni ih često nisu shvatali ozbiljno pa su se odlučile na ovaj korak.



"Odgovori su bili hladni i nismo bile shvaćene ozbiljno. Nisu koristili naša imena u mailovima, a ponekad su odgovarali s 'Ok, djevojke'", rekla je Dwyer.



Kažu kako programeri bolje reaguju na mailove potpisane s Keith Mann, odgovarali su brže i nisu ih uznemiravali.



Penelope i Kate ovo nije naljutilo, već su odlučile da to bude način da unaprijede svoj startup. Smatraju kako u IT sektoru nema dovoljno žena, rade uglavnom muškarci.



"Žalosno je da smo morale 'izmisliti' Keitha da napravimo progres, ali to je bio jedini način", rekla je Dwyer i dodala da bez usluga programera, koji su uglavnom muškarci, njihov startup ne može raditi.